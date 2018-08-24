ФОТО: Микроавтобус спецназа полиции Латвии столкнулся с грузовиком, полицейские в тяжелом состоянии

В Государственный полиции сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10.30. Колонна экипажей батальона спецназначения Государственной полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами направлялась в Валмиеру на учения. Один из экипажей попал в ДТП — произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania.

В ДТП пострадали четверо полицейских, все они госпитализированы — трое в тяжёлом состоянии, один с более легкими травмами. Пострадавшие находились в сознании.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте аварии работают службы, движение осложнено.

В пятницу в рамках военных учений "Намейс 2018" сотрудники Госполиции совместно с партнерами проводят учения в Валмиере и Екабпилсе, во время которых планируется проверить и отработать сотрудничество в чрезвычайных ситуациях.

С 20 августа по 2 сентября в Латвии проходят крупнейшие за всю историю страны военные учения "Намейс 2018", в ходе которых по дорогам началось массовое передвижение техники НАТО. В связи с этим оборонное ведомство предупреждает водителей о возможности дорожных заторов, а также призывает отнестись к ситуации с пониманием и уважением.