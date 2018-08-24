24.08.2018, 13:30

ФОТО: Микроавтобус спецназа полиции Латвии столкнулся с грузовиком, полицейские в тяжелом состоянии

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rus.DELFI.lv
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Avārija uz Siguldas šosejas - 6 Foto: DELFI Aculiecinieks

В пятницу утром, 24 августа в Латвии на Сигулдском шоссе произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. "Ужасная авария на виадуке у Сените — полицейский микроавтобус врезался в грузовик Maxima", — написал очевидец.

В Государственный полиции сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10.30. Колонна экипажей батальона спецназначения Государственной полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами направлялась в Валмиеру на учения. Один из экипажей попал в ДТП — произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania.

В ДТП пострадали четверо полицейских, все они госпитализированы — трое в тяжёлом состоянии, один с более легкими травмами. Пострадавшие находились в сознании.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте аварии работают службы, движение осложнено.

В пятницу в рамках военных учений "Намейс 2018" сотрудники Госполиции совместно с партнерами проводят учения в Валмиере и Екабпилсе, во время которых планируется проверить и отработать сотрудничество в чрезвычайных ситуациях.

С 20 августа по 2 сентября в Латвии проходят крупнейшие за всю историю страны военные учения "Намейс 2018", в ходе которых по дорогам началось массовое передвижение техники НАТО. В связи с этим оборонное ведомство предупреждает водителей о возможности дорожных заторов, а также призывает отнестись к ситуации с пониманием и уважением.

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