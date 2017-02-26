26.02.2017, 18:30

ФОТО: Масленица в Риге: монстры и чудики на фестивале масок


rus.DELFI.lv
EST
ФОТО: Масленица в Риге: монстры и чудики на фестивале масок
LETA

В воскресенье в Риге состоялось костюмированное шествие, приуроченное к празднованию Масленицы.

В шествии от Ратушной площади к Верманскому парку приняли участие "маски" из Латвии, Литвы, Чехии и Сьерра-Леоне.

25-26 февраля в столице в рамках Фестиваля масочных традиций прошло множество мероприятий: слет и показы масок, костюмированное шествие, а также празднование Масленицы с ярмаркой сувениров и традиционными развлечениями.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии