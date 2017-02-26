ФОТО: Масленица в Риге: монстры и чудики на фестивале масок

В воскресенье в Риге состоялось костюмированное шествие, приуроченное к празднованию Масленицы.
В шествии от Ратушной площади к Верманскому парку приняли участие "маски" из Латвии, Литвы, Чехии и Сьерра-Леоне.
25-26 февраля в столице в рамках Фестиваля масочных традиций прошло множество мероприятий: слет и показы масок, костюмированное шествие, а также празднование Масленицы с ярмаркой сувениров и традиционными развлечениями.
Tallinn, Квартира, 76 000 EUR
Tallinn, Квартира, 115 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)