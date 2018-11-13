13.11.2018, 08:45

ФОТО: Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия — число жертв лесных пожаров возросло до 44

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Deutsche Welle
EST 11
California
CaliforniaFoto: Noah Berger, AP

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 40. Президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной крупного стихийного бедствия.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября. "Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", — отметил глава Белого дома.

Число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44. Почти все они, 42 человека, погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека были найдены мертвыми в объятом пламенем прибрежном городе Малибу.

Нынешний пожар, бушующий уже шестой день, с 8 ноября, повлек за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается.

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