30.08.2018, 19:22

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | "И здесь мы обошли американцев". В России состоялась премьера лимузина для Путина

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rus.delfi.ee
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На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus. Лимузин Aurus для Владимира Путина превосходит "кадиллак" президента США Дональда Трампа по нескольким показателям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"И здесь мы их обошли", — улыбнулся Мантуров в ответ на реплику корреспондента РИА Новости, что даже сами американцы говорят, что лимузин российского лидера длиннее и больше "кадиллака" президента США.

Трамп сейчас ездит на Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast), перешедшем к нему от 44-го президента Барака Обамы. Однако американский концерн General Motors работает над созданием нового автомобиля номер один для американского лидера.

Бренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Автомобили уже служат в гараже особого назначения ФСО, а также используются в поездках первого лица государства.

Предварительно, они будут стоить от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

В следующем году выпустят порядка 120 машин, из них 50 придется на основного заказчика.

При этом заключать контракты на покупку Aurus начнут в сентябре.

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