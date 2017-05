ФОТО И ВИДЕО: Взрыв на концерте в Манчестере: число жертв выросло до 22 человек, среди них есть дети

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека. Об этом сообщили утром 23 мая в полиции Манчестера. Ранее сообщалось о 19 погибших. 59 человек пострадали.

Полиция пока не раскрывала личности погибших, но среди них есть дети, пишет Meduza.

Как передают британские СМИ, взрыв произошел под конец концерта американской певицы Арианы Гранде примерно в 22:35 в понедельник (00:35 вторника по восточноевропейскому времени).

Полиция Манчестера выпустила официальное заявление сразу после 1 ночи.

Позднее, как передает Би-би-си, стало известно, что число пострадавших достигло 59 человек.

Сейчас этот инцидент рассматривается местной полицией как теракт.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти работают над тем, чтобы установить детали взрыва в Манчестере, передает Reuters.

"Мы работаем, чтобы получить полную информацию о том, что полиция считает ужасающим террористическим актом", — отметила Мэй. "Все наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал", — добавила она.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с аналогичным заявлением, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как передает Lenta.ru, на концерте присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Агенство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

По некоторым данным, взрывов было два.

Новость дополняется!

