23.05.2017, 02:48

ФОТО И ВИДЕО: Взрыв на концерте в Манчестере: число жертв выросло до 22 человек, подозреваемый задержан

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дополнено в 14:27
rus.delfi.ee
EST
Manchester Arena
Manchester Arena Foto: Peter Byrne, AP

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека. Об этом сообщили утром 23 мая в полиции Манчестера. Ранее сообщалось о 19 погибших. 59 человек пострадали.

Полиция пока не раскрывала личности погибших, но среди них есть дети, пишет Meduza.

Как передают британские СМИ, взрыв произошел под конец концерта американской певицы Арианы Гранде примерно в 22:35 в понедельник (00:35 вторника по восточноевропейскому времени).

Полиция Манчестера выпустила официальное заявление сразу после 1 ночи.

Позднее, как передает Би-би-си, стало известно, что число пострадавших достигло 59 человек.

Сейчас этот инцидент рассматривается местной полицией как теракт.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти работают над тем, чтобы установить детали взрыва в Манчестере, передает Reuters.

"Мы работаем, чтобы получить полную информацию о том, что полиция считает ужасающим террористическим актом", — отметила Мэй. "Все наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал", — добавила она.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с аналогичным заявлением, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как передает Lenta.ru, на концерте присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Агенство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

По некоторым данным, взрывов было два.

Полиция Манчестера сообщила, что взрыв осуществил смертник. Следствие устанавливает, был ли он связан с другими злоумышленниками.

Родственники через соцсети разыскивают людей, пропавших после взрыва. Для помощи им полиция открыла горячую линию, передает Би-би-си.

В общей сложности к месту происшествия прибыло 60 машин скорой помощи, пострадавшие были доставлены в 8 больниц Манчестера.

Первые звонки в полицию поступили в 22:35. Очевидцы говорили, что они услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Полиция оцепила район, прилегающей к "Манчестер-арене". Был эвакуирован находящийся по соседству вокзал Виктория.

В 01:32 ночи полиция осуществила контролируемый взрыв подозрительного свертка в центер города, но позже подтвердила, что он не представлял опасности.

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, "это было самое чудовищное происшествие" из всех, которые когда -либо видел город".

При этом шеф полиции отметил, что "в ходе быстро продвигающегося расследования" выясняется, "действовал ли нападавший в одиночку, или был частью подпольной сети".

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" может оказаться самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

В Манчестере арестован 23-летний подозреваемого в причастности к теракту на стадионе города. Об этом сообщается в твиттере местной полиции, передает Gazeta.ru.

”Что касается инцидента прошлой ночью на арене Манчестера, мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере был арестован 23-летний мужчина”, — говорится в сообщении.

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