10.06.2018, 13:21

ФОТО и ВИДЕО: Высадку американского десанта в Латвии внезапно прервал пожар

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rus.DELFI.lv
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Swift Response 2018 - 1 Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В Латвии на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, пишет rus.delfi.lv.

9 июня на полигоне в Адажи в рамках учений из восьми военно-транспортных самолетов "Globemaster III" C-17 была предусмотрена высадка свыше 500 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В рамках учений американские десантники 8 июня вылетели с базы в Северной Каролине (США) на десяти самолетах, и после беспосадочного перелета через Атлантику прибыли в Латвию и Литву. Цель маневров: демонстрация возможностей союзников по НАТО как можно быстрее прилететь в Латвию и оказать военную помощь в случае необходимости.

Однако в этот раз учения были прекращены досрочно, еще до высадки всех парашютистов, после того, как во время десантирования воспламенилось одно из транспортных средств на десантной платформе. Машина после приземления задымилась, а потом ее охватило пламя.

О том, что во время учений случилось происшествие, порталу DELFI подтвердили в Минобороны Латвии. Никто не пострадал, но дальнейшее десантирование военнослужащих было прекращено по соображениям безопасности. Причины пожара пока неизвестны. На загоревшейся платформе, предположительно, находились два автомобиля Humvee.

Международные учения Swift Response-2018 проводятся в Европе с привлечением военного десанта из США. В этом году учения проводятся с 7 по 15 июня, в них задействованы около 2300 участников из семи стран НАТО и партнеров альянса. Учения принимают Латвия, Литва и Польша.

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