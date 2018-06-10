ФОТО и ВИДЕО: Высадку американского десанта в Латвии внезапно прервал пожар

В Латвии на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, пишет rus.delfi.lv.

9 июня на полигоне в Адажи в рамках учений из восьми военно-транспортных самолетов "Globemaster III" C-17 была предусмотрена высадка свыше 500 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В рамках учений американские десантники 8 июня вылетели с базы в Северной Каролине (США) на десяти самолетах, и после беспосадочного перелета через Атлантику прибыли в Латвию и Литву. Цель маневров: демонстрация возможностей союзников по НАТО как можно быстрее прилететь в Латвию и оказать военную помощь в случае необходимости.

Однако в этот раз учения были прекращены досрочно, еще до высадки всех парашютистов, после того, как во время десантирования воспламенилось одно из транспортных средств на десантной платформе. Машина после приземления задымилась, а потом ее охватило пламя.