ФОТО и ВИДЕО: Власти Украины задержали Саакашвили, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили задержан во вторник в Киеве в ходе следственных действий Генпрокуратуры Украины.

На сайте Службы безопасности Украины (СБУ) сообщается, что Саакашвили задержан в рамках дела, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности"). По этой статье грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее адвокат политика Павел Богомазов заявлял прессе, что Саакашвили обвиняется в попытке совершения госпереворота на Украине. "Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя", — сказал адвокат.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины утром во вторник попытались проникнуть в киевскую квартиру Саакашвили. Об этом, в частности, написал в Facebook соратник политика, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. "В двери квартиры (ломятся), не дают адвокату даже права зайти, чтобы провести обыски или доследственные действия с участием адвоката. Вы такое где-нибудь слышали?" — написал Сакварелидзе.

Сам политик выбрался на крышу своего дома и не подпускал к себе сотрудников СБ.

Михаил Саакашвили на крыше дома. pic.twitter.com/9qGmWfQalg— Дядя Саша (@ddya_sasha) December 5, 2017

"Спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома", — рассказал в эфире "Общественного ТВ" внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Как передали очевидцы с места событий, Саакашвили в наручниках был выведен из дома по ул.Костельной, 7 в центре Киева. Его сторонники пытались помешать отправке политика в СИЗО, но безуспешно.

"Его посадили в машину и увезли. Готовится подозрение и в дальнейшем будет избрана мера пресечения", — сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

Также сообщалось, экс-президент Грузии, находясь на крыше, назвал президента Украины Петра Порошенко вором, призвав сторонников не допустить своего похищения силовиками лидера Украины. "Порошенко — вор, Порошенко — изменник народа Украины. Что бы со мной ни произошло… Народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться… Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды!" — прокричал с крыши Саакашвили, слова которого приводит ТАСС.

Как передает корреспондент Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1", Саакашвили также заявил, что, если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. "К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги", — говорится в сообщении.

