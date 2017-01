”Пять человек мертвы. Восемь пострадали сначала. Еще 37 пострадали после инцидента”, — говорится в сообщении. В офисе шерифа уточнили, что все пострадавшие госпитализированы.



Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек. Кадры телетрансляций с места происшествия засняли панику, начавшуюся после стрельбы. В ряде мест, как отмечает ТАСС, возникла давка.



Sheriff: Shooting occurred in Terminal 2 at Ft Lauderdale airport, no shots in Terminal 1 https://t.co/QSCVEUo5wT https://t.co/9qD78jRwjn — CNN (@CNN) January 6, 2017

Преступник задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. У стрелявшего найдены документы на имя 26-летнего Эстебана Сантьяго. По версии следствия, он прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска.



Брат подозреваемого Брайан Сантьяго сообщил, что Эстебан в течение года воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии.



I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.

— Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017