27.07.2017, 14:54

ФОТО И ВИДЕО: Владимир Путин прибыл в Финляндию

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rus.delfi.ee
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Galerii: 17 pilti
Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, в аэропорт города Савонлинна с более чем получасовым опозданием.

Путин прибыл на вертолете, который сопровождали еще два таких же вертолета.

Президент Финляндии Саули Нийнистё не встречал Путина в аэропорту. Главы государств встретились только в историческом отеле Punkaharju, где к приезду президента России готовились несколько недель. Позже в планах поездка на пароходе на озеро Саймаа и ужин. Далее президенты посетят оперные дни Савонлинна, а вечером Владимир Путин отправится домой.

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