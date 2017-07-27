ФОТО И ВИДЕО: Владимир Путин прибыл в Финляндию

Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, в аэропорт города Савонлинна с более чем получасовым опозданием.

Путин прибыл на вертолете, который сопровождали еще два таких же вертолета.

Президент Финляндии Саули Нийнистё не встречал Путина в аэропорту. Главы государств встретились только в историческом отеле Punkaharju, где к приезду президента России готовились несколько недель. Позже в планах поездка на пароходе на озеро Саймаа и ужин. Далее президенты посетят оперные дни Савонлинна, а вечером Владимир Путин отправится домой.