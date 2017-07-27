ФОТО И ВИДЕО: Владимир Путин прибыл в Финляндию

Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, в аэропорт города Савонлинна с более чем получасовым опозданием.

Путин прибыл на вертолете, который сопровождали еще два таких же вертолета.

Президент Финляндии Саули Нийнистё не встречал Путина в аэропорту. Главы государств встретились только в историческом отеле Пункахарью, где к приезду президента России готовились несколько недель. Позже в планах поездка на пароходе на озеро Саймаа и ужин. Далее президенты посетят оперные дни Савонлинна, а вечером Владимир Путин отправится домой.

Как пишет yle.fi, вертолет Путина приземлился в аэропорту Савонлинна примерно 14.05. У трапа вертолета его встретили, в числе прочих, послы Финляндии и России Микко Хаутала и Александр Румянцев.

Президент России Владимир Путин не намерен обсуждать санкционную тематику на встрече с финским президентом Саули Ниинистё, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Вы знаете, что санкционная тематика не является нашей темой на переговорах. И она никак не затрагивается президентом Путиным”, — сказал он.

Песков также переадресовал просьбу прокомментировать заявление ЕС об ответных мерах на новые санкции США коллегам из Финляндии.

Ранее сообщалось, что президенты России и Финляндии обсудят напряженные отношения России с ЕС, а также Украину и Крым.