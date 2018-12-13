ФОТО и ВИДЕО: В Турции сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы

Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел в четверг с рельсов в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.
По меньшей мере четыре человека погибли, 43 получили ранения в результате крушения поезда, сообщил в четверг губернатор провинции Анкара Васип Шахин. "В аварии погибли четыре человека, 43 получили ранения", — приводит его слова телеканал NTV.
Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался по одному с ним пути. В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и спасатели для оказания помощи пострадавшим.
#SONDAKİKA 🔴 Ankara'da tren kazası! 2 vagon devrildi, çok sayıda yaralı var! https://t.co/kwxhft9u99 pic.twitter.com/2Nng8Uv0aP— F5Haber (@f5haber) December 13, 2018