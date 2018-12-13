13.12.2018, 08:36

ФОТО и ВИДЕО: В Турции сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы

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ИТАР-ТАСС
EST 3

Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел в четверг с рельсов в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

По меньшей мере четыре человека погибли, 43 получили ранения в результате крушения поезда, сообщил в четверг губернатор провинции Анкара Васип Шахин. "В аварии погибли четыре человека, 43 получили ранения", — приводит его слова телеканал NTV.

Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался по одному с ним пути. В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и спасатели для оказания помощи пострадавшим.

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