ФОТО и ВИДЕО: В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры





Напомним, школьники в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер уже две недели находятся в этой пещере на севере Таиланда. Они были обнаружены спасателями 3 июля. Дайверы принесли им еду, лекарства, согревающие материалы и запасы кислорода в баллонах.

Спасатели собирались эвакуировать детей, пробурив к пещере скважины, но этот способ не сработал. После этого было решено выводить школьников небольшими группами.

Сообщалось, что в первой группе будет четыре человека, а в следующих трех - по три. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры эвакуируют тренера.

Спасательная операция началась в воскресенье утром, 8 июля. Как сообщал телеканал Sky News, в ней участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландский ВМС "морские котики".