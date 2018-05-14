14.05.2018, 16:40

ФОТО и ВИДЕО: В столкновениях на границе сектора Газа погибли 58 человек

 (45)
дополнено в 8:50
bbcrussian.com
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Gaza
GazaFoto: MOHAMMED SALEM, REUTERS

Как минимум 58 палестинцев погибли и более тысячи получили ранения в результате обстрелов израильской армии на границе сектора Газа, сообщают палестинские власти.

Как утверждает палестинское движение ХАМАС, среди убитых есть дети.

В ходе массовых протестов, которые продолжаются уже шестую неделю, палестинские демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Представитель правительства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что около 35 тысяч палестинцев принимали участие в "жестоких беспорядках" и пытались сломать приграничные ограждения, а военнослужащие действовали "в соответствии со стандартными правилами".

Очередной всплеск насилия в Газе произошел незадолго до запланированного открытия нового посольства США в Иерусалиме. Несколько десятков тысяч палестинцев присоединились к протестным акциям против этого решения.

По мнению палестинцев, перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим говорит о том, что США признают принадлежность Израилю как западной, так и восточной части города, которую палестинские власти считают своей территорией.

Понедельник стал самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года, когда Израиль вел блокаду и обстрел сектора Газа.

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