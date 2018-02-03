ФОТО и ВИДЕО: В Сирии сбит российский штурмовик Су-25

Одна из сирийских группировок, оппозиционных президенту Башару Асаду, сбила российский штурмовик Су-25 в небе над Сирией.

"Группировка повстанцев сбила Су-25. Российский пилот спустился на парашюте и был взят в плен", - заявил первоначально в субботу, 3 февраля, глава базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман.. Информацию о сбитом самолете и пленении пилота агентству dpa подтвердили и местные повстанцы. По их словам, инцидент произошел возле города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб.

Позже появились данные, что пилот погиб. По-видимому, сбившей самолет группировкой является связанная с Сирийской свободной армией "Джейш аль-Наср". На сайте Youtube появилось несколько видеороликов с летящим горящим самолетом и его обломками на земле. Также на роликах видно, что пилоту удалось катапультироваться.

Через несколько часов информацию о том, что самолет, по предварительной информации, был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, подтвердило российское министерство обороны. В сообщении говорится также, что летчик погиб, сражаясь с боевиками.

