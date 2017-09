ФОТО и ВИДЕО: В России во время выступления разбился самолет Ан-2, погибли два человека

Трагедия на аэродроме Черное... Самолет Ан-2 разбился во время показа. Скорбим... #БалашихинскоеИА #Ан2 #Трагедия #Скорбим

A post shared by ГАУ МО "Балашихинское ИА". (@gazeta_fakt) on Sep 2, 2017 at 2:35am PDT