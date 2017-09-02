02.09.2017, 17:50

ФОТО и ВИДЕО: В России во время выступления разбился самолет Ан-2, погбили два человека

 (6)
Интерфакс
EST
ФОТО и ВИДЕО: В России во время выступления разбился самолет Ан-2, погбили два человека
Sputnik

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей", - сказал источник.

После падения самолет разрушился на части и загорелся.

"Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту", - сказал источник. По его словам, во время выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и потерпел крушение.

ТОП

Трагедия на аэродроме Черное... Самолет Ан-2 разбился во время показа. Скорбим... #БалашихинскоеИА #Ан2 #Трагедия #Скорбим

A post shared by ГАУ МО "Балашихинское ИА". (@gazeta_fakt) on Sep 2, 2017 at 2:35am PDT

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии