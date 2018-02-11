ФОТО и ВИДЕО: В России потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находился 71 человек

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Это информацию подтвердили ТАСС в МЧС РФ. По последним данным, на борту самолета находился 71 человек. Сообщается, что выживших нет. По одной из версий, Ан-148 при взлете мог столкнуться с вертолетом, но позже в МЧС ее опровергли.



"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", — сказал источник "Интерфакса".

Ранее очевидцы сообщали в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Агентства уточняют, что найдены обломки Ан-148 и первые фрагменты тел. "Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км", — сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС России.

Сообщается, что глава Оренбуржья, куда направлялся самолет, упавший в Подмосковье, оперативно вылетел в Москву.

Аэропорт "Домодедово", откуда вылетел Ан-148, работает в штатном режиме.

Первые версии катастрофы и свидетельства очевидцев: "Сперва что-то взорвалось под крылом…"

Причиной крушения самолета в Подмосковье могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Погодные условия, ошибка экипажа, а также технеисправность могли стать причиной крушения Ан-148 в Московской области", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что экстремальных погодных условий не было.

По данным источника "Интерфакса", Ан-148 при взлете мог столкнуться с вертолетом "Почты России".

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", — уточнил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Источник "Ленты.ru" сообщает, что рядом с самолетом нашли обломки второго воздушного судна — вероятно, вертолета. Официального подтверждения этому пока нет.



Чрезвычайное происшествие в Подмосковье никак не связано с "Почтой России": вертолетов в ее авиапарке нет, заявила пресс-служба предприятия.

"Почта России" опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России. "Почта России" использует два самолета Ту 204 С", — заявила пресс-служба "Почты", комментируя информацию о том, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". В "Почте" также сообщили, что на борту упавшего самолета был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом около 20 кг — в результате катастрофы письма разлетелись по полю, из-за чего возникла версия с вертолетом компании.

По данным источников Telegram-канала Mash, у лайнера перед крушением были зафиксированы странные показатели полета. Сначала Ан-148 набрал высоту примерно в 1800 метров, разогнавшись до 600 км/ч. Затем машина по неизвестной причине начала снижение — сначала до 1500 метров. После этого самолет снова поднимается до 1800 метров и сразу ныряет вниз. Затем зафиксирована отметка — 900 метров. После этого произошло исчезновение судна с экранов радаров.

"Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро", — рассказал Mash один из очевидцев, наблюдавших падение самолета.

Летчик "Аэрофлота": упавший Ан-148 "довольно старый", но ранее происшествий с ним не было

Упавший самолет "довольно старый", но ранее происшествий с ним не случались. Такое мнение высказал в интервью "Эху Москвы" летчик "Аэрофлота", командир А-320 Андрей Литвинов.

"Ан-148 — довольно старый самолет, и они летают уже давно. По надежности в принципе я не слышал, чтобы с ними случалось что-то серьезное", — сказал он.

По мнению Литвинова, все старые самолеты советского времени необходимо заменить на новую технику. "Они уже все пережили себя. Этот самолет надежный и хороший был в свое время. Надо избавляться от старой техники, и закупать новую", — отметил он.

Литвинов добавил, что в данном случае трудно пока сказать о причинах катастрофы. Он также отметил, что погодные условия вряд ли могли повлиять на падение самолета, если он прошел противообледенительную обработку.

Экспресс-анализ обломков Ан-148 не выявил следов взрывчатки

Версия теракта на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" рассматривается, но не является приоритетной, поскольку эксперты взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков воздушного судна, не нашли на них микрочастицы взрывчатого вещества, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. В Следственном комитете РФ ранее подчеркнули, что проверят все возможные версии катастрофы.

Портал также отмечает, что двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей. По словам источника, осмотр двигателя и элементов механизма крыла "позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе". Очевидец "Интерфакса" с места происшествия рассказывал, что самолет после крушения оставил воронку глубиной около двух метров и диаметром примерно в 17 метров. По всей видимости, он взорвался при ударе о землю.

Некоторые свидетели трагедии утверждали, что у самолета сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. Затем произошла еще одна вспышка и судно резко упало вниз.

Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский предположил, что катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье могла произойти из-за отказа противообледенительной системы двигателя, точная причина будет установлена после расшифровки бортовых самописцев.

При этом он отметил, что в случае с Ан-148 похоже, что произошел какой-то взрыв. "Однако взрыв может быть не только в результате диверсии. Могли сыграть следующие факторы: температура воздуха немного ниже ноля, влажность очень большая, весьма вероятно обледенение. При отказе противообледенительной системы двигателя какой-то кусок льда может попасть в лопатки компрессора (двигателя)", — пояснил эксперт.

"Большая воронка на месте катастрофы, о чем сообщают очевидцы, может свидетельствовать, что самолет падал беспорядочно, вертикально, не планируя по какой-то глиссаде. Экипаж не успел ни доложить, ни включить сигнал бедствия. Это говорит о том, что событие наступило внезапно и быстротечно", — подчеркнул Малиновский.

Он также отметил, что в случае теракта следы взрывчатых веществ обнаруживают довольно быстро

Найден один из черных ящиков

ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе на мечте катастрофы передает, что один из двух самописцев самолета уже найден, и его состояние, по предварительной оценке, нормальное.

"Предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика, параметрического самописца, нормальное. Он передан на расшифровку", - сообщил собеседник агентства. По его словам, следов термического воздействия на самописце не зафиксировано. Поиски второго самописца продолжаются.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Подтверждена гибель всех 65 пассажиров и шести членов экипажа.