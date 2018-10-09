ФОТО и ВИДЕО: В РФ в Амурской области автомобильный мост обрушился на Транссиб

В момент обрушения по мосту проезжал загруженный грузовой автомобиль, а из-под моста только что выехал последний вагон грузового поезда. Водитель грузовика доставлен в больницу, у него диагностированы перелом голени и раздробление стопы, больше никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные, спасатели, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи. Развернут оперативный штаб, из Благовещенска в Свободный выехала оперативная группа областного ГУ МЧС России во главе с начальником Матвеем Гибадулиным.

Прибывший на место происшествия губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что обрушившийся мост "был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой", где проживают около 10 тысяч человек и находится городская больница, сообщается на сайте областного правительства. "Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле", — продолжил Орлов.

Следователи проводят проверку, в центре их внимания — возможное превышение допустимого веса груза автомобиля, который находился на мосту, а также выяснение степени вины подрядной организации-владельца грузовика.