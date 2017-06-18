ФОТО и ВИДЕО: В Португалии в лесных пожарах погибли десятки людей

Число жертв лесных пожаров в Португалии выросло до 43 человек, многие сгорели в своих автомобилях на отрезанном огнем участке трассы в районе Лейрия в центре страны.

По данным португальской телерадиокомпании RTP, не менее 22 человек сгорели в автомашинах на заблокированных огнем автодорогах, когда пытались прорваться через стену огня. Премьер-министр Антониу Кошта заявил в воскресенье утром журналистам: "К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами".

По данным португальской телерадиокомпании RTP, не менее 22 человек сгорели в автомашинах на заблокированных огнем автодорогах, когда пытались прорваться через стену огня. Премьер-министр Антониу Кошта заявил в воскресенье утром журналистам: "К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами".

С огнем справиться не удается, отрезанными от внешнего мира огнем остается несколько деревень. Приоритетом остается "спасение жизней тех, кто все еще может находиться в опасности", подчеркнул Кошта.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в ночь на воскресенье прибыл в район бедствия, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и оказать поддержку спасателям.

В связи с трагедией в стране будет объявлен национальный траур.

Пожар вспыхнул в субботу днем в горной местности в 200 километрах к юго-востоку от Лиссабона. В регионе сейчас крайне жарко - в субботу температура была выше 40 градусов Цельсия - а сильные ветра на протяжении всего дня раздували пламя. В борьбе со стихией задействованы около 600 пожарных и спасателей, передает ТАСС.

Нынешнее бедствие уже стало самым катастрофическим пожаром в Португалии за многие десятилетия, отмечает DW. В последний раз подобная по масштабам трагедия произошла в 1966 году. Тогда из-за пожара в окрестностях Лиссабона погибли 25 военнослужащих.