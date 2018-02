ФОТО и ВИДЕО: В олимпийском Пхенчхане начались протесты

В ходе акции активисты жгли портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаг КНДР и флаг полуострова, под которым совместная делегация двух Корей пройдет на церемонии открытия Игр-2018.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", на обеспечение безопасности в районе протеста была привлечены десятки сотрудников правоохранительных органов. На данный момент о стычках между активистами и стражами порядка не сообщается.

Корреспондент "Чемпионата" уточняет, что демонстрация проамерикански настроенных корейских граждан, которые рвут плакаты с Ким Чен Ыном и призывают нанести превентивные удары по Северной Корее, проходит рядом с Олимпийским парком в городе Канныне.

Накануне, 7 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после прибытия с официальным визитом в Южную Корею в преддверии начала Игр-2018, призвал обе стороны конфликта на Корейском полуострове соблюдать во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане "олимпийское перемирие" (экехейрию).

"Основной посыл "олимпийского перемирия" состоит в том, что во имя наших общечеловеческих ценностей мы способны преодолеть политические разногласия. Эта задача более чем когда-либо актуальна для Корейского полуострова", — говорилось в заявлении Гутерриша.

КНДР отказалась от бойкота Олимпиады

Северная Корея отказалась от идеи отзыва своей официальной делегации из Пхенчхана. Незадолго до этого КНДР пригрозила бойкотом Олимпиады-2018 из-за высказывания вице-президента США Майка Пенса, который станет самым высокопоставленным американским лицом на церемонии открытия Игр, передает Inside The Games.

Вице-президент США, прилетев в Токио, анонсировал новый план Вашингтона по применению "самых строгих и самых агрессивных санкций" против режима Пхеньяна. Он не уточнил, что именно имеет в виду. Пенс, впрочем, подчеркнул, что эти санкции "раз и навсегда" покончат с ядерной программой КНДР.

После этого заявления в СМИ появилась информация о возможной ответной реакции Северной Кореи. В публикациях шла речь о разных вариантах вплоть до полного отзыва делегации из Пхенчхана.

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал выступление на Олимпиаде 22 спортсменов из КНДР. Во время торжественной церемонии открытия спортсмены двух стран пройдут в составе объединенной команды, а в женском хоккейном турнире будет участвовать одна команда спортсменок двух стран.

North Korea slams anti-Pyongyang activists for rallying against its participation in #PyeongChang2018, dismissing a dockside protest as a "spasm of psychopaths" https://t.co/4pyI9nrvZ8 pic.twitter.com/cPdmyETT5b— AFP news agency (@AFP) February 7, 2018