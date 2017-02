ФОТО и ВИДЕО: В окрестностях самой высокой дамбы в США объявили эвакуацию

Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагаю тысячам жителей покинуть свои дома.

После сильных ливневых дождей уровень воды в озере Оровилль поднялся до критической отметки, понизить который не удается из-за неисправного состояния аварийного водосброса.

Речь идет о том, что если аварийный водосброс перестанет выполнять свою функцию, то вода из озера может подняться вышел уровня плотины, что грозит неконтролируемым перетоком воды через кромку плотины.

За 50-летнию историю Оровилльской плотины, самой высокой в США (230 метров), эвакуация местных жителей предлагается впервые. В сообщении шерифа одноименного города Оровилль специально подчеркивается, что это не учения, а реальная чрезвычайная ситуация.

Всем 16 тысячам жителям настоятельно рекомендовано покинуть город и отъехать от него подальше на север.

JUST IN: Authorities order residents in low-lying areas of Oroville, Calif., to evacuate as dam is predicted to fail https://t.co/2x3ZloKOqw pic.twitter.com/UVXxgiHMWj

— ABC News (@ABC) February 13, 2017