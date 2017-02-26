ФОТО и ВИДЕО: В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова, Касьянова облили зеленкой

В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад на мосту около Кремля. Шествие стартовало от Страстного бульвара и прошло до проспекта Сахарова.

После него участники надеются возложить цветы на месте убийства — на Большом Москворецком мосту. "Эхо Москвы" сообщает, что у места сбора в несколько рядов стоит коммунальная техника, присутствует полиция. Участников пропускают через 32 рамки

металлоискателей.

Организаторы согласовали участие до 30 тысяч человек.



ХРОНИКА

15:53 Марш завершился. Единственным заметным инцидентом было нападение активиста с зеленкой на Михаила Касьянова (тот участе в марше не прервал). Участвовало в шестии около 15 тысяч человек. Многие были с цветами, которые после марша планируют возложить на мосту, где убили Немцова.

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15:46 Организаторы говорили, что в прошлом году около половины участников шествия пошли на Большой Москворецкий мост возложить цветы. Видимо, так будет и теперь.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/26feb2017/mosnemtsov.html



15:43 "Росбалт" сообщает, что в Петербурге память Немцова почтили минутой молчания.



15:35 Шествие на проспекте Сахарова — в конечной точке маршрута. Организаторы ожидают, что многие люди пойдут на мост возложить цветы к импровизированному мемориалу.

15:22 В московской полиции заявили, что в марше участвуют около 5 тысяч человек. Сообщает "Интерфакс".

15:13 "Белый счетчик" закончил подсчет прошедших через рамки у места сбора: 15,2 тысячи человек.

15:10 В Петербурге прошло несогласованное шествие памяти Немцова. Участники собрались у станции метро "Горьковская" и прошли к месту проведения митинга на Марсовом поле по Троицкому мосту. "Интерфакс" сообщает, что полиция ограничивала движение транспорта, а проходу участников не мешала.



14:59 В колоннах опять скандируют "Путин - это война". Плакат с таким содержанием полиция пронести на марш не разрешила.



14:55 Корреспондент "Эха Москвы" Алена Вершинина сообщает, что полиция не торопится пропускать желающих через рамки. Людям холодно стоять без движения.



14:50 Один из организаторов говорит "Свободе", что полиция согласилась допустить всех желающих после марша для возложения цветов на Большой Москворецкий мост, где был убит Немцов.



14:43 Журналистка Наталья Зотова сообщает, что облившего Касьянова провокатора задержали. Когда его уводили, он кричал "Россия с Путиным".

14:37 "Открытая Россия" тоже ведет видеотрансляцию на YouTube.



14:35 В эфире трансляции "Свободы" сообщают, что Касьянова облили зеленкой.

14:32 "Свобода" сообщает, что на шествии есть провокаторы. Толкают журналистов, мешают проходу.



14:30 РБК сообщает, что начало марша задержали из-за растяжки "Путин - это

война", которую пытались пронести на шествие. Колонны начали движение.



14:28 "ОВДИнфо"передает, что задержан сопредседатель санкт-петербургского отделения

"Солидарности" Константин Ершов. Перед началом шествия у него произошел

конфликт с представителями Национально-освободительного движения.

14:20 Среди участников - Михаил Касьянов, Илья Яшин. Активно дают интервью.

14:15 "Белый счетчик" - организация, которая подсчитывает прошедших через рамки металлоискателей - утверждает, что к 14 часам на марш в Москве пришли 7,7 тысячи человек.

14:13 Поступают сообщения о первом задержании на марше в Москве.

14:04 В Петербурге акция памяти собралась на Марсовом поле.

14:04 Во главе колонн видны флаги России, ряда политических сил: "Солидарности", ПАРНАСа. Участники ожидают сигнала о начале движения.

14:02 Участники скандируют "Путин - это война" и "Россия будет свободной".

13:58 Шествие памяти убитого политика Бориса Немцова начинается в 14:00. У рамок собрались тысячи людей.





Перед маршем



Один из организаторов марша Михаил Шнейдер заявил "Новой газете", что в этом году полицейской цензуры в отношении плакатов не будет: "Никаких ограничений на пронос флагов мэрия не ставила. Естественно, они не должны носить экстремистского характера и соответствовать цели мероприятия. Не полиция будет определять, какой плакат подходит, а какой - нет. Прошлогодней цензуры в этом плане не будет. А организаторы на

рамках будут проверять, соответствует ли плакат теме шествия".

При этом "Грани.ру" в Twitter сообщают, что на шествие не пустили мужчину с флагом Украины, и сделала это полиция.



Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве Немцова в начале октября. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями убийства. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в отношении Мухудинова и иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

В Новосибирске на акцию пришли сто человек

В Новосибирске на акцию памяти Бориса Немцова собралось около ста человек. Они прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера, где возле памятника жертвам политических репрессий провели траурный митинг. Шествие и митинг были согласованы властями Новосибирска, но участникам акции муниципалитет запретил брать в руки лозунги, разрешив только фотографии. Поэтому собравшиеся приходили только с цветами и плакатами с изображениями Бориса Немцова.

"Спасибо уже и на том, что вообще разрешили акцию. Во всех соседних городах запрещено полностью публичное упоминание о Борисе Немцове, любые публичные акции. Поэтому мы не стали спорить и пошли с властями на компромисс. Хотя подобная акция, не предполагающая лозунгов, кроме как портретов убитого человек, считается траурной акцией и вообще не подлежит никакому согласованию", — заявил "Свободе" один из организаторов Андрей Гладченко.