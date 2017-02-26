ФОТО и ВИДЕО: В Москве начинается марш памяти Бориса Немцова

В Москве начинается марш памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад на мосту около Кремля. Шествие стартует от Страстного бульвара и пройдет до проспекта Сахарова. После него участники надеются возложить цветы на месте убийства - на Большом Москворецком мосту.

"Эхо Москвы" сообщает, что у места сбора в несколько рядов стоит коммунальная техника, присутствует полиция.

На рамках очередь pic.twitter.com/KYMBfUb31h— Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) February 26, 2017

Организаторы согласовали участие до 30 тысяч человек.

Прямую видеотрансляцию с московского марша организует "Радио Свобода", спецэфир проводит телеканал "Дождь".

Один из организаторов марша Михаил Шнейдер заявил "Новой газете", что в этом году полицейской цензуры в отношении плакатов не будет: "Никаких ограничений на пронос флагов мэрия не ставила. Естественно, они не должны носить экстремистского характера и соответствовать цели мероприятия. Не полиция будет определять, какой плакат подходит, а какой - нет. Прошлогодней цензуры в этом плане не будет. А организаторы на рамках будут проверять, соответствует ли плакат теме шествия".

Столичный департамент транспорта перекрыл ради шествия рад улиц: это внутренняя сторона Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова на участке от Сретенского бульвара до дома N7. По мере движения колонны ограничения будут сняты.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве Немцова в начале октября. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями убийства. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в отношении Мухудинова и иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

В Новосибирске на акцию пришли сто человек

В Новосибирске на акцию памяти Бориса Немцова собралось около ста человек. Они прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера, где возле памятника жертвам политических репрессий провели траурный митинг. Шествие и митинг были согласованы властями Новосибирска, но участникам акции муниципалитет запретил брать в руки лозунги, разрешив только фотографии. Поэтому собравшиеся приходили только с цветами и плакатами с изображениями Бориса Немцова.

"Спасибо уже и на том, что вообще разрешили акцию. Во всех соседних городах запрещено полностью публичное упоминание о Борисе Немцове, любые публичные акции. Поэтому мы не стали спорить и пошли с властями на компромисс. Хотя подобная акция, не предполагающая лозунгов, кроме как портретов убитого человек, считается траурной акцией и вообще не подлежит никакому согласованию", - заявил "Свободе" один из организаторов Андрей Гладченко.