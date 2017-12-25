ФОТО И ВИДЕО: В Москве автобус въехал в подземный переход: минимум 5 погибших, 15 пострадавших

Автобус въехал в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 15 пострадали.

Московская автоинспекция подтверждает гибель четырех человек. Агентства ТАСС, Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники пишут, что число жертв увеличилось до пяти.

Источники информагентств сообщили ранее, что автобус вылетел с проезжей части, а затем попал в подземный переход и застрял. При этом он сбил несколько человек.

"Четыре человека погибли после того, как автобус съехал по ступенькам в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар", — говорится в сообщении ГИБДД.

Собеседник Интерфакса уточнил, что это рейсовый автобус, он следовал маршрутом до Сколково. Причины инцидента не уточняются, но источник Интерфакса утверждает, что версия теракта не рассматривается.

По словам собеседника агентства, сейчас у полиции две версии: либо у автобуса отказали тормоза, либо его подрезала другая машина.

При этом на одной из записмей с камер видеонаблюдение видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.

Водитель автобуса задержан. По словам полицейских, его состояние позволяет его допросить. В ближайшее время водителя отвезут в отделение. По данным Telegram-канала Mash, он проработал в транспортной компании 30 лет, нареканий к нему не было.

Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️

Автобус въехал в подземный переход.

Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ

— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

Внезапно на Славянском бульваре. Автобус не влез в подземный переход. Информации о пострадавших нет pic.twitter.com/DV2veaem2P

— Саша Усольцев (@usolt) December 25, 2017

Появилось видео с камер.

На них отчетливо видно, что автобус долго стоит на месте, а потом сдаёт левее и въезжает в переход

ТАСС: Версия умышленного наезда полностью исключена pic.twitter.com/UPxhtyaufd

— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

В настоящее время рассматриваются две версии ДТП у станции метро ”Славянский бульвар” в Москве, в ходе которого пассажирский автобус въехал в подземный переход. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

”В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства”, — уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, также привлечены представители других оперативных служб города, передает Lenta.ru.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением, когда пытался перепарковаться. ”Он стоял на месте, хотел перепарковаться, однако не справился с управлением и съехал в переход”, — пояснил собеседник агентства.

При этом, как сообщил ”Интерфаксу” осведомленный источник, в момент аварии водитель был трезв. Собеседник агентства также подчеркнул, что водитель не является мигрантом. По его словам, автобус занимался корпоративным обслуживанием инновационного центра ”Сколково”.