ФОТО и ВИДЕО: В Мексике прошли многотысячные марши против политики Трампа

Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на улицы мексиканских городов, чтобы выразить свое осуждение политики президента США Дональда Трампа. По данным властей, самые многочисленные марши протеста состоялись в Мехико и Гвадалахаре — втором по величине городе страны.

В них приняли участие около 20 тыс. и 10 тыс. человек соответственно, передает ТАСС. Манифестации прошли при повышенных мерах безопасности, сведений о каких-либо происшествиях не поступало.

"Да здравствует Мексика, долой Трампа!" — скандировали демонстранты на центральном проспекте Мехико Пасео-де-ла-Реформа. В столице участие в демонстрации принял ректор Национального автономного университета Мексики Энрике Грауэ.

Как отмечает газета El Universal, глава крупнейшего высшего учебного заведения Латинской Америки вышел на уличную акцию протеста впервые за 49 лет. По мнению Грауэ, настало время "посмотреть в будущее" и направить в США "послание единства и силы" со стороны мексиканцев.

Читать еще

Мексика столкнулась с серьезной неопределенностью в отношениях с США после победы Трампа на президентских выборах. Политик намерен пересмотреть Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), куда входят Мексика, Канада и США, ужесточить миграционное законодательство, а также построить стену на границе с латиноамериканской страной.

Указ о возведении физического барьера на границе Трамп подписал 25 января. Вскоре после этого мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон. Позднее в ходе телефонных переговоров главы двух государств решили не обсуждать публично эту "противоречивую тему".