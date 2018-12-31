ФОТО и ВИДЕО| В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Что известно?

На месте обрушения находятся губернатор Челябинской области Борис Дубровский, возглавивший оперативный штаб, и мэр города Магнитогорска. По словам губернатора, пострадавшим от взрыва окажут материальную помощь, объем которой будет известен позднее. "У нас есть жилье в Магнитогорске и в Челябинской области. Люди будут расселены в это жилье. Сейчас рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли единственное жилье в этом подъезде", — сказал Дубровский в эфире телеканала "Россия-24", на который ссылается "Интерфакс".
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва, по поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Президент поручил Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России — 339 человек и 26 единиц техники. Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.
Аварийные газовые службы ограничили подачу газа в доме, в котором произошел взрыв и обрушение подъезда. Остальные дома отключать от газоснабжения не понадобилось, сообщили ТАСС в аварийной диспетчерской города. По данным Межрегиональной энергоснабжающей компании, дом отключен также от подачи электроэнергии, вводить подобные ограничения в других домах или районах не понадобилось.
Сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление вокруг обрушившегося дома, жители Магнитогорска в социальных сетях выражают соболезнования погибшим, многие предлагают помощь и готовы разместить у себя на новогоднюю ночь людей, которые остались без квартир. Пока пункты временного размещения пострадавших развернуты в близлежащих школах. В связи с произошедшим ГУ МЧС по региону открыта горячая линия: 8 (351) 239-99-99.
Сотрудники полиции помогают жильцам дома, пострадавшим в результате обрушения, в восстановлении необходимых документов, в том числе удостоверяющих личность и подтверждающих право собственности на жилые помещения. На месте полиция привлечена к охране общественного порядка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.