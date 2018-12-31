ФОТО и ВИДЕО| В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Что известно?

В результате ЧП обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в соседних домах, а хлопок было слышно на всех центральных улицах Магнитогорска. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе один ребенок, 16 эвакуированы, еще 4 человека госпитализировано. Судьба 68 из 111 человек, прописанных в подъезде, остается неизвестной. Жильцы двух подъездов эвакуированы: как заявили в администрации города, в зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды. Проживающих в шестом, обрушившемся седьмом и восьмом подъездах просят обратиться в штаб ЧС и предоставить информацию о своем местонахождении.

"Люди пока выселены из двух соседних подъездов рядом с обрушившимся подъездом <…> Дом 12-подъездный <…> Всего в доме проживают 1,1 тыс. человек. Сейчас идет разбор завалов", — сказал Климов. По его словам, эпицентр взрыва располагался на втором этаже. "Сейчас решается вопрос, как не заморозить дом, и по дальнейшему проживанию людей", — заключил замгубернатора.

По данным "Интерфакса", в качестве единственной причины инцидента рассматривается взрыв бытового газа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).