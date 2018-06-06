06.06.2018, 19:00

ФОТО И ВИДЕО: В Лондоне произошел пожар в отеле класса "люкс". Более 100 пожарных и 15 пожарных машин участвовало в тушении

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NEWSru.com
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Põleng Londonis Foto: Reuters, Wire

Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.

В центре столицы Великобритании произошел крупный пожар в здании фешенебельной гостиницы Mandarin Oriental, расположенной в районе Найтсбридж. Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу около 16:00. На место происшествия прибыли 20 пожарных машин и 120 пожарных, а также полиция и скорая помощь, передает BBC.

О пострадавших и причинах пожара пока нет информации.

Здание пятизвездочного отеля Mandarin Oriental ранее использовалось членами королевской семьи. Здесь королева Елизавета II проводила торжественное мероприятие перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Буквально на минувшей неделе в гостинице были завершены "самые масштабные за 115-летнюю историю реставрационные работы", отмечалось на сайте отеля. Администрация также называла Mandarin Oriental "одной из лучших гостиниц в мире".

Напомним, летом прошлого года в Лондоне сгорела высотка Grenfell Tower. Огонь охватил 24-этажное здание на западе города в ночь на 14 июня 2017 года. Причиной пожара, по мнению полиции, стало возгорание холодильника в одной из квартир. По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

По последним данным, в результате пожара в здании погибли по меньшей мере 80 человек.

В ходе расследования выяснилось, что ремонт в Grenfell Tower проводился в 2013 - 2014 годах. Первоначально муниципальные власти и подрядчики хотели использовать огнеупорные панели с содержанием цинка, но затем их заменили на более дешевые алюминиевые. Это позволило сэкономить 293 тысячи фунтов стерлингов.

Именно алюминиевая облицовка стала одной из причин быстрого распространения огня. Хотя по документам она должна была обладать такими же противопожарными свойствами, как и цинковые панели.

ТОП

После пожара в Grenfell Tower правительство Великобритании начало проверку всех высотных жилых зданий в стране, которые покрыты похожим облицовочным материалом. Речь шла о нескольких сотнях многоэтажек.

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