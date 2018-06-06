06.06.2018, 19:00

ФОТО И ВИДЕО: В Лондоне горит отель класса "люкс". Более 100 пожарных и 15 пожарных машин участвуют в тушении

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rus.delfi.ee
EST
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Põleng Londonis Foto: Reuters, Wire

Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.

120 спасателей и 15 пожарных машин задействованы при тушении пожара в элитном отеле Mandarin Oriental.

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