ФОТО И ВИДЕО: В Лондоне горит отель класса "люкс". Более 100 пожарных и 15 пожарных машин участвуют в тушении

Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.
120 спасателей и 15 пожарных машин задействованы при тушении пожара в элитном отеле Mandarin Oriental.
Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.
120 спасателей и 15 пожарных машин задействованы при тушении пожара в элитном отеле Mandarin Oriental.
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