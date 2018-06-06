ФОТО И ВИДЕО: В Лондоне горит отель класса "люкс". Более 100 пожарных и 15 пожарных машин участвуют в тушении

Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.
120 спасателей и 15 пожарных машин задействованы при тушении пожара в элитном отеле Mandarin Oriental.
Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.
120 спасателей и 15 пожарных машин задействованы при тушении пожара в элитном отеле Mandarin Oriental.
Sekretär
ADVOKAADIBÜROO RASK (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 10.06.2018
Administratiivassistent
KANADA SAATKONNA ESINDUS
Tähtaeg: 11.06.2018
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