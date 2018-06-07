ФОТО И ВИДЕО: В Литве произошло ДТП с участием четырех бронетранспортеров — пострадали 13 американских военных

В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Как сообщает Delfi.lt, опасности для жизни раненых военных нет. По предварительным данным, гражданские лица в аварию не попали.

