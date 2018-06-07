ФОТО И ВИДЕО: В Литве произошло ДТП с участием четырех бронетранспортеров — пострадали 13 американских военных

В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
07.06.2018, 16:21
В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
Direktor
VIRU VANGLA (JUSTIITSMINISTEERIUM)
Tähtaeg: 20.06.2018
Administratiivassistent
KANADA SAATKONNA ESINDUS
Tähtaeg: 11.06.2018
Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
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