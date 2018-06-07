07.06.2018, 16:21

ФОТО И ВИДЕО: В Литве произошло ДТП с участием четырех бронетранспортеров — пострадали 13 американских военных

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rus.delfi.ee
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В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Как сообщает Delfi.lt, опасности для жизни раненых военных нет.

По предварительным данным, гражданские лица в аварию не попали.


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