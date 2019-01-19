19.01.2019, 18:32

ФОТО и ВИДЕО: В Латвии полицейский Opel Insignia, сдавая задом, соскользнул в канаву

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rus.DELFI.lv
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Policijas 'Opel' patruļauto ieslīdējis grāvī - 3
Galerii: 3 pilti
Policijas 'Opel' patruļauto ieslīdējis grāvī - 3 Foto: DELFI Aculiecinieks

В Латвии в среду, 16 января, возвращаясь с места оформления ДТП, водитель полицейской машины неправильно свернул на дорогу местного значения. Так как развернуться он не мог, то решил сдать назад и соскользнул в канаву, сообщили Delfi Auto в Государственной полиции.

Между тем в интернете появилось видео инцидента, которое с помощью телефона было переснято с видеорегистратора патрульного автомобиля. На нем отчетливо видно, как машина сначала едет по заснеженной узкой дороге, потом сдает назад и медленно "сползает" с дороги.

ДТП произошло недалеко от Военного аэродрома в Лиелварде. Достать из канавы Opel Insignia помогли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.

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