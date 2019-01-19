ФОТО и ВИДЕО: В Латвии полицейский Opel Insignia, сдавая задом, соскользнул в канаву

Между тем в интернете появилось видео инцидента, которое с помощью телефона было переснято с видеорегистратора патрульного автомобиля. На нем отчетливо видно, как машина сначала едет по заснеженной узкой дороге, потом сдает назад и медленно "сползает" с дороги.

ДТП произошло недалеко от Военного аэродрома в Лиелварде. Достать из канавы Opel Insignia помогли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.