24.09.2018, 11:54

ФОТО и ВИДЕО: В Латвии день визита Папы Франциска объявлен выходным, но ажиотажа на улицах Риги нет

 (14)
rus.DELFI.lv
EST
Galerii: 48 pilti
Paavsti hommik Riias Foto: Delfi.lv

В понедельник, 24 сентября, в Латвию прибыл глава Римско-Католической Церкви — Папа Римский Франциск. В Латвию он прибыл на самолете авиакомпании airBaltic из Вильнюса, где в субботу начался его визит в страны Балтии. В Рижском замке Папа Римский встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

В ходе своего исторического визита понтифик посетит два города — Ригу и Аглону. После прилета в Ригу Папа Римский встретился с президентом Раймондом Вейонисом и возложил цветы к памятнику Свободы.

Затем понтифик приветствовал собравшихся около памятника Свободы людей, сел в автомобиль и отправился в Домский собор для участия в экуменическом богослужении.

По окончании богослужения в Домском соборе глава католической церкви осмотрит кафедральный собор Святого Екаба. После этого делегация из Ватикана отправится в Аглону, где Франциск проведет Святую Мессу.

Читайте также:

Общество должно научиться смотреть выше и шире собственных интересов, потому что это способствует необходимому для развития единству, сказал Папа Римский Франциск, выступая в Рижском замке.

"Всякий раз, когда люди как общество учатся смотреть выше и шире собственных интересов, взаимное сотрудничество перерастает в солидарность. А она становится основой для формирования истории в условиях конфликтов и напряженности, и те, кто в прошлом считался противниками, могут достичь единства, чтобы создавать новую жизнь", — сказал Франциск.

"Празднование столетия [Латвии] имеет большое значение, чтобы сосредоточиться на свободе и независимости — задаче, которая касается всех. Работать на благо свободы в хорошем смысле этого слова означает участвовать во всестороннем развитии", — подчеркнул Папа.

Глава католической церкви отметил, что достичь развития общества и измерить его можно не только по принадлежащим ему имуществу и ресурсам, но и по желанию создавать жизнь и будущее. "Это зависит от того, насколько крепки наши корни в прошлом, насколько уверен взгляд в будущее", — отметил глава Ватикана, пообещав, что будет просить Бога, чтобы он благословил латвийскую землю и сделал плодотворным труд ее нации.

"Латвия, земля дайн, сумела обратить свою боль и скорбь в песню и танец, став местом диалога и миролюбивых встреч", — заявил Папа.

Он отметил, что искренне рад впервые посетить Латвию, которая прошла через серьезные социальные, политические и духовные испытания. "Сегодня она стала одним из главных культурных, политических и портовых центров региона", — сказал понтифик, отметив, что латвийские деятели культуры и искусства получили большое признание за рубежом.

Папа Франциск подчеркнул, что столетие независимости — важное событие для всего общества. "Вы хорошо осознаете цену обретенной и возвращенной вами свободы. Это свобода, которую вы обрели благодаря своим корням", — полагает глава католической церкви, процитировав слова писателя Зенты Маурини "Мои корни — на небе". Без способности смотреть вверх не было бы возможным возрождение латвийской нации, сказал Франциск.

"Духовная способность видеть шире и дальше, которая конкретно проявляется в маленьких подтверждениях солидарности, сострадании и помощи, служит основой для создания новой динамики общества, когда оно сталкивается с попытками редуцирования и исключения, все больше угрожающими обществу", — сказал Папа.

Как отметил Франциск, он рад, что корни латвийской земли связаны с католической церковью, которая тесно сотрудничает с другими христианскими церквями, таким образом подтверждая, что единство возможно.

На выступление Папы Франциска в Рижском замке были приглашены руководители правительства и Сейма, министры и депутаты, представители государственных органов, дипломатического корпуса, руководство Рижской думы, представители Латвийской римско-католической церкви, а также известные в обществе люди.

У Рижского замка Папу встречал президент Раймонд Вейонис. Франциска также приветствовали собравшиеся у замка латвийцы с флажками Латвии и Ватикана.

ТОП

Перед выступлением Франциска в Белом зале Рижского замка прошла официальная фотосессия и обмен подарками. Президент преподнес Папе специальное издание "Хроники Генриха Латвийского" 1993 года и CD с произведениями Сергея Прокофьева в исполнении оркестра "Concertgebouw" под управлением дирижера Марисса Янсонса. В свою очередь, Папа Римский подарил президенту мозаичное изображение Девы Марии.

Глава Римско-католической церкви посещает Латвию в рамках визита в страны Балтии, который приурочен к их 100-летию. В Ригу Франциск прилетел из Литвы, а 25 сентября отправится в Эстонию.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Мужчина забыл вернуть в библиотеку книги и получил от судебного исполнителя требование на 450 евро

24.09.2018
Танель Веэрне рассказал на своей странице в соцсетях, как около двух лет назад его друг взял в отделе иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки почитать две книги о психологии.
Подробнее


ФОТО | Недвижимость депутата Европарламента: Ивари Падар выставил на продажу и дом, и квартиру

24.09.2018
Член правления Социал-демократической партии, депутат Европарламента Ивари Падар (53) совместно с супругой Кристель Вольтенберг (50) выставили на продажу дом в Мийдуранна и квартиру в районе Сюдалинн на улице Татари — в доме, который находится в зоне охраны объектов культурного наследия.
Подробнее


СЛУХИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ: Легендарная Metallica снова выступит в Эстонии следующим летом

24.09.2018
На прошлой неделе пошли слухи о том, что легендарная группа Metallica планирует снова выступить в Эстонии с концертом. В рамках тура WorldWired Tour группа выступит 18 июля на бывшем аэродроме Раади в Тарту.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

ФОТО и ВИДЕО: В Латвии день визита Папы Франциска объявлен выходным, но ажиотажа на улицах Риги нет

24.09.2018
В понедельник, 24 сентября, в Латвию прибыл глава Римско-Католической Церкви — Папа Римский Франциск. В Латвию он прибыл на самолете авиакомпании airBaltic из Вильнюса, где в субботу начался его визит в страны Балтии. В Рижском замке Папа Римский встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.
Подробнее

Читатель: не понимаю, почему в Эстонии до сих пор не ввели двойное гражданство

24.09.2018
"Я не понимаю, почему в Эстонии до сих пор не поднимался вопрос о введении двойного гражданства. Учитывая специфику нашей страны, в которой русские живут давно вместе с эстонцами, можно было бы перестать разделять общество по национальному признаку и государственной принадлежности", — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее

Жители Эстонии меняют свои автомобили чаще, чем прибалтийские соседи

24.09.2018
Лишь 20% жителей Эстонии, Латвии и Литвы признались, что ездят на своих автомобилях более пяти лет. Зато за последний год новым автомобилем обзавелись 40% жителей Эстонии и чуть более 30% жителей Латвии и Литвы. Большинство жителей Эстонии, меняя машину, предпочитают приобретать или совершенно новый, или почти новый автомобиль (не старше трех лет). Более старые автомобили интересуют прежде всего жителей Латвии и Литвы, достигая в среднем 40%, сообщает SEB.
Подробнее

Работа после "Брекзита": Британия планирует "обменять" уборщиц и строителей на IT-специалистов

24.09.2018
После выхода из Евросоюза Великобритания планирует сфокусироваться на привлечении высококвалифицированных работников. Об этом в интервью латвийскому Delfi заявил младший министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Робин Уолкер.
Подробнее

Все компьютеры на Windows оказались под угрозой

24.09.2018
Эксперты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили уязвимость нулевого дня в продукте Microsoft, однако разработчики не успели ее исправить за четыре месяца. Об этом исследователи сообщили в своем блоге.
Подробнее