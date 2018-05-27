27.05.2018, 12:49

ФОТО И ВИДЕО: В крупнейшем немецком парке развлечений произошел пожар


РБК
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ФОТО И ВИДЕО: В крупнейшем немецком парке развлечений произошел пожар
Foto: AFP

Пожар возник на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе Германии. Об этом сообщает газета Badische Zeitung.

Возгорание произошло около 18:30 по местному времени. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из павильонов в ”голландской” части парка. Затем огонь охватил декорации возле горки ”Пираты Батавии” и перекинулся на ”скандинавскую” часть парка.

Пожар удалось локализовать только спустя три часа. В результате пожара никто не пострадал. По данным полиции, в парке развлечений на момент возгорания находились около 25 тыс. посетителей. Власти Руста попросили местных жителей не открывать окна и двери из-за густого дыма.

Europa Park считается крупнейшим парком развлечений в Германии и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда. Парк открыли в 1975 году, в нем находится 16 тематических разделов, представляющих 13 европейских стран, включая Россию.

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