В Киргизии при заходе на посадку в аэропорт Манас в Бишкеке в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Boeing-747-400 авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Гонконга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова.

По данным Министерства транспорта страны, самолет упал в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы на жилые дома села Дача-Суу Соклукского района (Чуйская область, север Киргизии). Как передает "24.kg", в результате катастрофы погибли 32 человека, включая четырех пилотов. В свою очередь ТАСС в Министерстве здравоохранения республики сообщил, что погибли по меньшей мере 28 человек. "Данные постоянно меняются, считаем, что количество погибших может возрасти до 30-40 человек", — заявили в министерстве.

Министр транспорта и дорог Жамшит Калилов сообщил ИА "24.kg" предварительную причину авиакатастрофы. По его словам, разбившийся Boeing не вписался в посадочную полосу аэропорта Манас. Ранее сообщалось, что крушение могло произойти из-за сложных погодных условий.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Министерстве транспорта и дорог Киргизии, экипаж самолета был в составе пяти человек, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Источник "Интерфакса" в аэропорту "Манас" заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.

"Интерфакс" со ссылкой на МЧС республики сообщает, что разрушены около 15 частных домов, возник пожар. По словам представителя пресс-службы ведомства, возгорание было оперативно локализовано.

В свою очередь Министерство здравоохранения страны сообщило, что среди обнаруженных погибших жителей поселка — девять взрослых и шестеро детей. Также обнаружено тело одного члена экипажа. Шестерым пострадавшим оказывается помощь на месте, сообщили в министерстве. С травмами госпитализированы пять человек, в том числе трое детей.

Тело пилота, погибшего при крушении воздушного судна недалеко от аэропорта Манас, доставлено в республиканский морг, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии.

По словам собеседника агентства, в организации здравоохранения Бишкек доставлены пять пострадавших при крушении самолета, из которых трое детей и подростков в возрасте 7, 13 и 15 лет. "Практически у всех в диагнозе обозначены политравмы: ожоги, травмы головы, позвоночника", — добавил источник.

Авиакатастрофа произошла в 7:31 по местному времени (в 4:31 по Москве). По данным агентства 24.kg, разбившийся Boeing следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту Манас.

На месте происшествия находятся первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и министр транспорта Жамшитбек Калиловглавы, бригады "скорой помощи" и пожарные.

Аэропорт Манас закрыт из-за крушения турецкого самолета. Кроме того, блокированы все подъездные пути к воздушной гавани.