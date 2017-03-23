ФОТО и ВИДЕО: В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Вороненкова, киллер ранен

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на нардепа от ”БПП” Дмитрия Белоцерковеца.

Эту информацию подтвердил Дождю Илья Пономарев, который находился рядом.

Двойное убийство в центре столицы pic.twitter.com/qAuNEmkM9u— Киев Оперативный (@KyivOperativ) March 23, 2017

Начальник полиции Украины Андрей Крищенко подтвердил убийство.

Источник Интерфакса сказал, что сотрудники правоохранительных органов склонны считать убийство заказным.

Человек, открывший стрельбу в центре Киева, при которой погиб экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, ранен, сообщает украинская полиция.

Россия готова оказать любое содействие в раскрытии убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.

"Россия, однозначно мы готовы оказать любое содействие в расследовании этого убийства", — сказал Ковалев "Интерфаксу" в четверг.

"Его попытка скрыться в Киеве привела, судя по всему, к тому, что люди потеряли надежду вернуть соответствующие деньги", — считает он.

"ЧП произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской… установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка", — написала руководитель пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блищик в своем фейсбуке.

В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи.

На Украине Вороненков находится с октября 2016 года. В феврале он объявил, что в декабре прошлого года получил украинское гражданство и подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сразу после этого Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск. В отношении Вороненкова расследуют дело по статье ”Мошенничество”. Его подозревают в рейдерском захвате здания в центре Москвы на улице Международной стоимостью в 5 млн долларов. Роль Вороненкова, как полагают в СК, заключается в том, что именно он нашел покупателя для похищенного здания.

По трагическому стечению обстоятельств свое последнее, предсмертное, интервью Вороненков дал изданию "ГОРДОН", где рассказал, почему не боится смерти, что ему угрожало, если бы он не проголосовал за "присоединение" Крыма к России; как улизнул от ФСБ, которое за ним "семь лет следило", и почему Владимир Путин, "живой или мертвый", останется президентом до 2024 года.

"Мне не нужны никакие гарантии. В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится — убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они не здоровы", — заявил Вороненков.