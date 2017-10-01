ФОТО И ВИДЕО: В Каталонии завершился референдум о независимости

Сегодня в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании. Мэр Барселоны сообщила о минимум 460 пострадавших.

”Более 460 человек пострадали в Каталонии к настоящему моменту. Как мэр Барселоны я требую от полиции немедленно прекратить действия в отношении беззащитного населения”, — написала мэр Барселоны Ада Колау в своем твиттере, передает Gazeta.



Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает Lenta со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил агентству официальный представитель женералитета региона Жорди Турул, в течение дня участие в референдуме приняли ”многие миллионы” местных жителей. ”Триста девятнадцать избирательных участков были вынуждены закрыться, голосование не было нормальным, многие миллионы каталонцев проголосовали. Мы можем говорить, что счет идет на миллионы”, — отметил он.

Население региона составляет 7,5 миллиона человек, право голоса в Каталонии имеют более 5,3 миллиона.

En el instituto Pau Claris, ahora. Mi hermana llora y yo con ella desde Madrid. pic.twitter.com/USE5FHkPxA— Luz Sanchis (@LuzSanchis) 1 октября 2017 г.

Moment en que sóc colpejat per l’esquena i al cap. Mentre gravava #CatalanReferendum pic.twitter.com/UIkdXfTwuK— XabiBarrena (@XabiBarrena) 1 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что полиция в Каталонии стреляет резиновыми пулями по голосующим на референдуме.

Кроме того, в беспорядках пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов, сообщает El Pais со ссылкой на МВД Испании. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 13.00 по местному времени. Сообщается, что полицейские получили травмы в ходе препятствования голосованию на избирательных участках. По данным МВД, у всех пострадавших зафиксированы повреждения ”легкого характера”.

Как передает Reuters, официальный представитель каталонского правительства Жорди Турулл заявил, что Испания ответит за насилие в отношении жителей Каталонии в международных судах.

”Испания скомпрометировала сама себя и будет отвечать [за это] в международных судах”, — сказал Турулл.

Утром lenta.ru писала о том, что сотрудники полиции Испании начали освобождать от голосующих школы и другие помещения, на которых проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании.

Firefighters protecting people against occupation Spanish forces pic.twitter.com/wpY6QJnkQ4

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 октября 2017 г.

Одновременно с этим полиция изымает урны для голосования, передает ”Интерфакс”.

Референдум об отделении Каталонии от Испании начался утром в воскресенье, 1 октября. Часть из 2300 участков остались закрытыми — их заблокировала полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.



В бюллетенях для голосования только один вопрос: ”Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?” и два варианта ответа, да или нет.

Ранее власти региона заявляли, что если большинство проголосовавших выскажутся за независимость, то правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов.

В свою очередь Мадрид отказывается принять факт проведения референдума и всячески препятствует голосованию.