ФОТО и ВИДЕО: В Ижевске обрушилась часть жилой многоэтажки, есть погибшие

Часть многоквартирного жилого дома в районе улицы 10 лет Октября обрушилась в четверг в Ижевске, сообщают очевидцы в социальных сетях. По их данным, разрушился один подъезд девятиэтажного дома. Очевидцы отмечают, что в здании произошел взрыв.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ агентству "Интерфакс" сообщили, что в 15:45 по Москве поступило сообщение от очевидцев об обрушении.

"Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по ул. Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный", — сказал собеседник агентства.

"Под завалами, возможно, находятся люди", — добавил он.

Местные СМИ сообщают, что обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже дома. На фотографиях разрушенного дома, опубликованных в соцсетях, видно, что на первом этаже здания есть вывеска детского центра.

На месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске найдено два тела погибших, сообщил "Интерфакс-Поволдье" источник в экстренных службах в четверг.

"Госпитализируются два человека, их состояние — средней тяжести", — сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

В результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, заявил представитель МЧС . Он также сообщил, что эвакуирован соседний подъезд дома.