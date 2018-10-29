29.10.2018, 07:10

ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек

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дополнено в 15:08
NEWSru.com
EST 167
ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек
Foto: AFP

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает ВВС. По данным властей, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Самолет, выполнявший рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) на острове Банка, пропал с радаров примерно через 13 минут после взлета. Он вылетел в понедельник, 29 октября, в 06:20 по местному времени (02:20 по Москве).

Поисково-спасательные группы обнаружили место падения Boeing, сообщает Detik.com.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо​ опубликовал в своем Twitter видео с места падения самолета, снятое одним из членов поисковой группы с катера. На кадрах видно маслянистое пятно, оставшееся, как предполагают, от упавшего в воду лайнера.




По словам Нугрохо, также обнаружены обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров. Он сообщил, что на борту находились 188 человек — 181 пассажир, в том числе трое детей, и семь членов экипажа. Однако позже представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит уточнил журналистам, что на самолете летели 189 человек — 182 пассажира и семь членов экипажа.

Среди пассажиров находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, передает "Интерфакс". В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций

Информации о туристах из РФ на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма. "Мы ведем работу с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России", — заявил представитель ведомства.

По информации Flightradar 24, рейс JT 610 выполнял самолет нового поколения Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP. Лайнер, рассчитанный на 210 человек, совершил первый полет 30 июля 2018 года, а в компанию был передан 15 августа.

Причина крушения пока не установлена. По данным властей, сразу после взлета пилоты запрашивали у диспетчера возможности вернуться в аэропорт и получили положительный ответ. Однако вскоре связь с самолетом была потеряна. Летный стаж командира экипажа воздушного судна составлял 6000 часов.

Lion Air — крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, основанная в 1999 году. Парк состоит из 115 самолетов, в том числе из новейших Boeing 737 MAX 8. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений. Lion Air выполняет рейсы внутри страны, а также ряд международных маршрутов в Юго-Восточной Азии, в Австралии и на Ближнем Востоке. Из-за проблем с безопасностью полетов самолетам авиакомпании до 2016 года было запрещено пересекать воздушное пространство стран Евросоюза.

В 2013 году самолет Lion Air рейса 904 выкатился в море при посадке в международном аэропорту Бали Нгурах-Рай (Денпасар). Все 108 человек, находившиеся на борту, выжили. В 2004 году лайнер рейса 538 из Джакарты разбился при заходе на посадку в индонезийском городе Соло Сити, в результате погибли 25 человек. В 2011-м и в 2012 году произошло несколько инцидентов с обнаружением у пилотов этой компании метамфетаминов, в одном случае это произошло незадолго до полета.

ТОП

Boeing 737 MAX — четвертое поколение среднемагистральных самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.

На месте крушения обнаружены обломки самолета и личные вещи пассажиров, передает Медуза. Участники поисково-спасательной операции нашли спасательные жилеты, сиденья самолета, наушники и мобильные телефоны в двух милях от предполагаемого места падения лайнера, вблизи морского нефтеперерабатывающего завода. Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в твиттере две видеозаписи, где видны плавающие обломки и нефтяное пятно.

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