ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек

Самолет, выполнявший рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) на острове Банка, пропал с радаров примерно через 13 минут после взлета. Он вылетел в понедельник, 29 октября, в 06:20 по местному времени (02:20 по Москве).

Поисково-спасательные группы обнаружили место падения Boeing, сообщает Detik.com.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо​ опубликовал в своем Twitter видео с места падения самолета, снятое одним из членов поисковой группы с катера. На кадрах видно маслянистое пятно, оставшееся, как предполагают, от упавшего в воду лайнера.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018





Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018





Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018





Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

По словам Нугрохо, также обнаружены обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров. Он сообщил, что на борту находились 188 человек — 181 пассажир, в том числе трое детей, и семь членов экипажа. Однако позже представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит уточнил журналистам, что на самолете летели 189 человек — 182 пассажира и семь членов экипажа.

Среди пассажиров находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, передает "Интерфакс". В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций

Информации о туристах из РФ на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма. "Мы ведем работу с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России", — заявил представитель ведомства.