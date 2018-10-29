ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек

Самолет, выполнявший рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) на острове Банка, пропал с радаров примерно через 13 минут после взлета. Он вылетел в понедельник, 29 октября, в 06:20 по местному времени (02:20 по Москве).
Поисково-спасательные группы обнаружили место падения Boeing, сообщает Detik.com.
Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в своем Twitter видео с места падения самолета, снятое одним из членов поисковой группы с катера. На кадрах видно маслянистое пятно, оставшееся, как предполагают, от упавшего в воду лайнера.
По словам Нугрохо, также обнаружены обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров. Он сообщил, что на борту находились 188 человек — 181 пассажир, в том числе трое детей, и семь членов экипажа. Однако позже представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит уточнил журналистам, что на самолете летели 189 человек — 182 пассажира и семь членов экипажа.
Среди пассажиров находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, передает "Интерфакс". В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций
Информации о туристах из РФ на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма. "Мы ведем работу с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России", — заявил представитель ведомства.