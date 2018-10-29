29.10.2018, 07:10

ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек

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дополнено в 9:27
ИТАР-ТАСС
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ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек
Foto: AFP

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел в понедельник катастрофу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийские спасательные службы, передает ТАСС.

"Было подтверждено, что он [самолет] потерпел крушение", — сказал он. По его словам, с буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. По информации мониторинговой службы Flightradar24, рейс из Джакарты в Панкалпинанг выполнял Boeing 737 MAX 8. По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа.

Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию. "В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", — заявил он Reuters.

Портал Detik со ссылкой на заявление руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги передает, что власти Индонезии направили три корабля и вертолет на поиски самолета. Представитель агентства сообщил, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета Lion Air.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо​ опубликовал в своем Twitter видео с места падения самолета, снятое одним из членов поисковой группы с катера, передает Newsru.com. На кадрах видно маслянистое пятно, оставшееся, как предполагают, от упавшего в воду лайнера.




Среди пассажиров находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, передает "Интерфакс". В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций

Информации о туристах из РФ на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма. "Мы ведем работу с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России", — заявил представитель ведомства.

По информации Flightradar 24, рейс JT 610 выполнял самолет нового поколения Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP. Лайнер, рассчитанный на 210 человек, совершил первый полет 30 июля 2018 года, а в компанию был передан 15 августа.

Причина крушения пока не установлена. По данным властей, сразу после взлета пилоты запрашивали у диспетчера возможности вернуться в аэропорт и получили положительный ответ. Однако вскоре связь с самолетом была потеряна. Летный стаж командира экипажа воздушного судна составлял 6000 часов.

Lion Air — крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, основанная в 1999 году. Парк состоит из 115 самолетов, в том числе из новейших Boeing 737 MAX 8. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений. Lion Air выполняет рейсы внутри страны, а также ряд международных маршрутов в Юго-Восточной Азии, в Австралии и на Ближнем Востоке. Из-за проблем с безопасностью полетов самолетам авиакомпании до 2016 года было запрещено пересекать воздушное пространство стран Евросоюза.

В 2013 году самолет Lion Air рейса 904 выкатился в море при посадке в международном аэропорту Бали Нгурах-Рай (Денпасар). Все 108 человек, находившиеся на борту, выжили. В 2004 году лайнер рейса 538 из Джакарты разбился при заходе на посадку в индонезийском городе Соло Сити, в результате погибли 25 человек. В 2011-м и в 2012 году произошло несколько инцидентов с обнаружением у пилотов этой компании метамфетаминов, в одном случае это произошло незадолго до полета.

Boeing 737 MAX — четвертое поколение среднемагистральных самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.

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