ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек

"Было подтверждено, что он [самолет] потерпел крушение", — сказал он. По его словам, с буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. По информации мониторинговой службы Flightradar24, рейс из Джакарты в Панкалпинанг выполнял Boeing 737 MAX 8. По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа.

Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию. "В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", — заявил он Reuters.

Портал Detik со ссылкой на заявление руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги передает, что власти Индонезии направили три корабля и вертолет на поиски самолета. Представитель агентства сообщил, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета Lion Air.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо​ опубликовал в своем Twitter видео с места падения самолета, снятое одним из членов поисковой группы с катера, передает Newsru.com. На кадрах видно маслянистое пятно, оставшееся, как предполагают, от упавшего в воду лайнера.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018





Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018





Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018



