15.04.2017, 13:44

ФОТО и ВИДЕО: В иерусалимском храме Гроба Господня сошел благодатный огонь

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обновлено в 15:53
Lenta.ru
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RELIGION-EASTER/HOLY FIRE
RELIGION-EASTER/HOLY FIREFoto: AMMAR AWAD, REUTERS

Из храма Гроба Господня в Иерусалиме вынесли благодатный огонь, передает в субботу, 15 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его нескольким тысячам собравшихся. В их числе была делегация фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в Москву к пасхальному богослужению.

Ранее сообщалось, что христиане из разных стран собрались в храме Гроба Господня в ожидании увидеть чудо схождения благодатного огня. Тогда же стало известно, что огонь впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской церкви за рубежом.

Храм Гроба Господня расположен на том месте, где по преданию был распят, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в нем проводится церемония схождения благодатного огня.

Благодатный огонь выносят из храма на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу, накануне Пасхи.

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