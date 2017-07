ФОТО и ВИДЕО: В Германии автобус столкнулся с грузовиком, 18 человек погибли

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в Баварии в результате столкновения автобуса с грузовиком есть многочисленные жертвы, заявили власти Германии. По данным полиции, погибли 18 человек.

"К сожалению, много людей — туристов из Саксонии — погибло в сгоревшем автобусе", — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он также передал родным и близким погибших слова соболезнования от канцлера Ангелы Меркель.

DW пишет, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане в Баварии, после чего загорелся и полностью выгорел. "Речь идет об очень тяжелом ДТП", — заявил представитель управления полиции в Байройте в понедельник, 3 июля.

Согласно поступающим данным, в результате происшествия 30 человек пострадали. На вопрос, имеются ли погибшие, представитель полиции ответил, что этого нельзя исключить. Агентства сообщают, что 18 человек из числа пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

Автобан номер 9 в Баварии полностью перекрыт. В операции по устранению последствий аварии задействованы пожарные, машины скорой помощи и спасательные вертолеты.

