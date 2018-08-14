14.08.2018, 14:51

ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли не менее 11 человек

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NEWSru.com
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Автомобильный мост обрушился в итальянской Генуе, местные СМИ сообщают о десятках погибших, но точных данных пока нет. Большой участок виадука Моранди, по которому проходит магистраль А10, рухнул около полудня. В это время по нему ехало много машин, под мостом находятся здания.

Источники в МВД Италии подтвердили гибель 11 человек, сообщает телеканал RaiNews 24. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.

Движение по магистрали перекрыто в обоих направлениях. По данным телеканала, в момент обрушения на мосту находилось около 20 автомобилей. На фотографиях и видео с места происшествия видно, что среди бетонных обломков лежат сплющенные автомобили.

Обрушение произошло преимущественно над железнодорожными путями, однако обломки зацепили расположенные поблизости жилые дома.


По данным замминистра и инфраструктуры Эдоардо Риски, слова которого приводит Il Post, погибли по меньшей мере семь человек.

Глава спасательной службы Генуи Франческо Бермано в свою очередь сообщил о десятках жертв, сообщает агентство Adnkronos. Также сообщается, что из-под завалов извлекли живыми двух человек.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Не исключается, что обрушение могло быть вызвано бурей, обрушившейся на город утром во вторник. Дождь продолжается уже много часов, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности погоды, отмечает Il Post.

Президент Международной федерации сообщества Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка призвал всех, кто не имеет отношения к спасательной операции, покинуть место происшествия, чтобы не мешать специалистам.

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