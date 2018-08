ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 35 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря и соединяет Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Его высота составляет 50 метров.

Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.

Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/kUQPGDEtGg