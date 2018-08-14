ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 30 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря и соединяет Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Его высота составляет 50 метров.

Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.

Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/kUQPGDEtGg — NewsBlog breaking (@NBbreaking) August 14, 2018

На фото видно, что рухнула центральная часть моста.





Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Обрушившаяся секция насчитывает десятки метров в длину. Официальных сведений о причинах обрушения нет. По одной из версий, возможной причиной могла стать "усталость конструкций". Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

Как заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, число жертв трагедии достигло 30 человек. Он также добавил, что раненые находятся в тяжелом состоянии. Власти региона Лигурия сообщают о 25 погибших., передает gazeta.ru.

Тем временем министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли сказал, что причиной обрушения моста стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта. Он отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте.