ФОТО и ВИДЕО: В экологически неблагополучном районе Москвы загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России

Мэр Москвы Сергей Собянин взял ситуацию на личный контроль. "На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле", — написал он в Twitter.

Установка каталитического крекинга используется для переработки нефти для получения моторного топлива, масел и других продуктов. Пожару был присвоен третий номер сложности. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил журналистам о снижении интенсивности пожара. Как передает корреспондент "Интерфакса", открытого пламени из-за территории завода уже не видно. Над очагом возгорания виден черный дым.

В тушении пожара задействовано более 160 человек, передает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения. Возгорание тушат при помощи пеноподъемников. Они подают воздушно-механическую пену для тушения пожаров в резервуарах с горючими жидкостями или в помещениях на высоте. Пеноподъемник представляет собой один или несколько пеногенераторов, смонтированных на специальном подъемном устройстве.

Работа горящей крекинговой установки на Московском НПЗ в Капотне остановлена. На заводе утверждают, что автоматизированная система промышленной безопасности сработала штатно, удалось не допустить распространения огня на другие объекты. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место, добавил представитель завода.

МНПЗ входит в число крупнейших предприятий России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая, в том числе, Московский авиаузел. Предприятие перерабатывает 11 млн тонн нефти в год. Площадь завода составляет 286 гектаров, на территории имеется более 30 технологических объектов, общая численность сотрудников — 2100 человек.

В 2011 году "Газпром нефть" начала модернизацию МНПЗ, чтобы улучшить стандарты производства и экологической безопасности. Общий объем инвестиций в этот процесс составил 250 млрд рублей.

"Огромное количество людей, которые проживали вокруг этого завода, постоянно жаловались на экологическую обстановку. Благодарен руководству, что пошли навстречу и в 2011 году начали модернизацию", — сказал мэр Москвы при посещении завода в августе для осмотра строительства комбинированной установки переработки нефти "Евро+", которая должна снизить воздействие вредных выхлопов на атмосферу. Завод потратил на нее около 98 млрд рублей.

Собянин выразил надежду, что новая установка заработает в полную мощность в 2019 году, "и выбросы в атмосферу уменьшатся в два раза". Мэр тогда отметил, что при первом посещении МНПЗа у него остались негативные впечатления: "отстойники, много выхлопов в атмосферу". "Сегодня завод стал намного лучше. Сбрасывание [нефтепродуктов] в Москву-реку очень маленькое", — заявил он.

Между тем российское отделение Гринпис в начале ноября писало о проблемах с контролем за источниками выбросов в районе МНПЗ. Расследование экозащитников началось после того, как в конце лета станции "Мосэкомониторинга" несколько недель подряд фиксировали в воздухе высокий уровень сероводорода.

"Наиболее четкую цикличность мы увидели на станциях вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в районе Капотня — одного из потенциальных источников выбросов сероводорода в столице", — говорится в материале Гринпис.

В управлении Росприроднадзора по Центральному федеральному округу организации заявили, что на МНПЗ нет резервуаров для хранения сероводорода, так как само хранение не предусмотрено технологическим процессом. "Но на самом деле сероводород — это побочный продукт нефтепереработки, а выбросы этого газа не раз фиксировались контрольными органами", — отметили в Гринпис.