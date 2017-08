ФОТО и ВИДЕО: В Дубае загорелся гигантский небоскреб

По данным Gulf News, возгорание произошло на верхних этажах небоскреба. На записи видно, что пожар распространяется по всему зданию. О пострадавших ничего не сообщается.



Небоскреб, который считается одним из самых высоких жилых зданий в мире, 21 февраля 2015 года был поврежден огнем. С июля 2016 года на нем проводились реставрационные работы, в ходе которых он вновь загорелся.

"Факел" был открыт в мае 2011 года. Высота здания составляет почти 340 метров. В 2015 году цена за апартаменты с одной кроватью начиналась от 443 тысяч долларов.

The Torch Tower in Dubai Marina was engulfed in a fire early on Friday morning. It has since been brought under control via @elnazcanli pic.twitter.com/DAbK27H0yh

— Lovin Dubai (@lovindubai) August 4, 2017