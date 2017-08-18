ФОТО и ВИДЕО: В центре Турку человек с ножом ранил 8 прохожих, двое скончались

В Финляндии в центре города Турку на Пуутори и Кауппатори идет полицейская операция. По данным очевидцев, в районе были слышны выстрел или выстрелы. На Пуутори, согласно очевидцам, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже имеются раненые.

По информации газеты Turun Sanomat, в районе были замечены убегающие с места событий люди с бейсбольными битами. В городе зафиксировано несколько нападений с ножом и выстрелы, сообщает YLE.

На место прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.

Полиция ранила в нижнюю часть тела одного из подозреваемых в ножевых атаках — он задержан.

Полиция Уусимаа и Хельсинки повысили боевую готовность из-за событий в Турку. Также повышены меры безопасности в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

На пресс-конференции полиция сообщила, что нужно время, чтобы выяснить личность подозреваемого. Скорее всего, речь идет об иностранце. Полиция связалась с иммиграционной службой, чтобы проверить, зарегистрирован ли он там. Подозреваемый находится в больнице, сообщает YLE.

Молодой человек сначала на торговой площали ударил ножом двоих. Затем чуть дальше еще несколько. Всего 8 человек. 2 скончалось. Полиция схватила подозреваемого.

Полиция не комментирует, идет ли речь о терроризме.