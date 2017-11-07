ФОТО и ВИДЕО: В центре Стокгольма бушует пожар, дом может обрушиться

В центре Стокгольма бушует крупный пожар. два человека доставлены в больницу. По словам представителя пожарных, есть опасность распространения пожара на весь квартал.

Пожарные прибыли на место происшествия на Якобсбергсгатан поблизости от Стуреплан сегодня утром в 5:30 по местному времени. Пожар вспыхнул на седьмом этаже дома, передает Aftonbladet.

Начались работы по тушению, однако дом по-прежнему горит.

По словам представителя стокгольмских пожарных Кристера Вальстрёма, работы по тушению могут продлиться всю первую половину дня. С огнем борются 60-70 пожарных из разных команд Стокгольма.

По словам представителя полиции Кьелля Линдгрена, скорая помощь доставила в больницу двоих человек, но неизвестно, насколько серьезно их состояние.

"Мы знаем, что горит крыша, но мы не знаем точно, где. Сейчас есть риск распространения на весь квартал", — сказал Вальстрём.

По словам представителя спасательной службы Матса Керо, в здании есть газовый баллон, который может взорваться. Он представляет опасность для пожарных. Также есть опасность, что фасад здания может обрушиться.